Novidades do Imposto de Renda 2017

A declaração do Imposto de Renda referente ao ano 2016, a princípio não trouxe muitas novidades com relação ao ano anterior, inclusive permanecendo o mesmo valor obrigatório para quem deve fazer a declaração, ou seja, R$ 28.123,91 de renda tributável no ano de 2016.

A maior novidade, e com certeza vai afetar a maioria dos contribuintes, é a obrigação de colocar o CPF dos dependentes que completaram 12 anos até o dia 31/12/2016. Essa medida, com certeza, obrigará os contribuintes que possuem dependentes nessa faixa etária a ficarem atentos a essa medida, pois não conseguirão transmitir sua declaração de renda sem essa informação.

A medida, com certeza, tem a finalidade de coibir a utilização de um mesmo dependente para mais de uma declaração. No caso, os pais não podem colocar o dependente nas duas declarações, devendo optar pela declaração que vai conseguir um melhor abatimento do imposto a pagar.

Para outras exigências, como o total de bens e direitos não houveram modificações, ficando obrigatório fazer a declaração aqueles que mesmo não possuindo renda tributável, possuem bens superiores a R$ 300.000,00.

Os rendimentos isentos e rendimentos tributados, exclusivamente, na fonte também permaneceram com obrigatoriedade para valores superiores à R$ 40.000,00. Nesses rendimentos podemos destacar os recebidos sobre aplicações financeiras, rendimentos da caderneta de poupança e, principalmente, a distribuição dos lucros recebidas pelos sócios de empresas, tanto as micro empresas quanto as de pequeno e de grande porte.



Celso Oliveira, é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba, responde suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda.