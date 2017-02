Cabral depõe sobre uso de helicóptero

Preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), vai depor por videoconferência, hoje, na Justiça estadual do Rio. A audiência faz parte de uma ação popular que apura se houve excessos no uso de helicópteros durante o mandato do peemedebista no governo estadual. A mulher do ex-governador, Adriana Ancelmo, será uma das testemunhas. Ela também está presa e será ouvida por vídeo. Outras testemunhas serão ouvidas pessoalmente.

Por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, Cabral e a mulher estão presos preventivamente, por força de mandados expedidos nas operações Calicute, Eficiência e Lava Jato. Os mandados foram expedidos pelos juízes Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, no Rio, e Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, em Curitiba.

“Considerando a repercussão do caso, bem como o fato de que o réu e a informante encontram-se presos, a audiência deverá ser realizada por videoconferência”, justificou a juíza Luciana Losada Albuquerque Lopes, da 8º Vara de Fazenda Pública. A ação tem como autor o procurador aposentado Cosmo Ferreira.