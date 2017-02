Iraque inicia ofensiva

As forças policiais federais do Iraque avançaram aos arredores ao sul da cidade de Mosul ontem, no segundo dia de um novo impulso para expulsar militantes do Estado Islâmico da metade ocidental da cidade, enquanto o secretário de Defesa dos EUA inicia sua visita ao país para discutir a luta contra os terroristas.

Apoiados por apoio aéreo da coalizão internacional liderada pelos EUA, policiais e tropas regulares do Exército lançaram uma ofensiva no domingo para retomar o oeste de Mossul do Estado Islâmico após uma campanha de 100 dias que expulsou os militantes da metade oriental da cidade. Helicópteros iraquianos foram vistos disparando foguetes na aldeia de Abu Saif ontem.