Le Pen é alvo de investigação

A polícia da França vasculhou escritórios da líder da Frente Nacional, Marine Le Pen, sob a suspeita de que a candidata presidencial e outros membros de seu partido de extrema-direita tenham usado inadequadamente fundos da União Europeia, informou a própria sigla. Investigadores apuram se Le Pen e outros líderes da Frente Nacional usaram fundos destinados para assistentes que trabalham dentro do Parlamento Europeu, sediado em Estrasburgo, para pagar funcionários do partido em outras regiões da França. As regras da UE exigem que os assistentes do Parlamento trabalhem em um dos escritórios do órgão em Bruxelas, Estrasburgo ou Luxemburgo e que morem perto do local de trabalho.