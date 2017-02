Alcoolismo mata quatro pessoas a cada dia em todo o Paraná

O Carnaval se aproxima, uma época propícia não apenas para o samba e a folia, mas também para o consumo de álcool — o que não raro acaba transformando a alegria de muita gente em tragédia. No Paraná, a cada 6 horas e 42 minutos uma pessoa morre em decorrência do consumo inadequado de álcool, revelam dados do Ministério da Saúde. Comparado a algumas doenças, o álcool é mais mortal que a aids, por exemplo.

As informações do Datasus apontam que entre 2012 e 2016 um total de 6.547 paranaenses perderam suas vidas por conta do consumo de bebida alcoólica ou por doenças derivados do seu consumo. A maioria dos casos (4.007) são referentes a doenças alcoólicas do fígado, como hepatite alcoólica, cirrose hepática alcoólica e insuficiência hepática alcoólica. Já as outras 2.540 mortes foram provocadas por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool, que inclui os casos de intoxicação aguda, transtorno psicótico e síndromes de dependência ou abstinência, entre outros.

Nesse mesmo período, em todo o Brasil foram registrados 81.252 óbitos em decorrência dos problemas já referidos, o que dá uma média de 45 mortes por dia, ou ainda uma morte a cada 32 minutos.

Para efeito de comparação, entre 2012 e 2016 o álcool matou mais do que o dobro de pessoas vítimas do HIV (vírus da imunodeficiência humana) no Paraná — a aids matou 3.005 pessoas no período —, e quase 10 vezes mais do que outras drogas como cocaína, canabinóides, solventes voláteis e alucinógenos, que deixaram 649 mortos no período.

Nível seguro — De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe um nível seguro para o consumo de álcool. Ou seja, se a pessoa bebe, há risco de problemas de saúde. A Organização ainda estima que pessoas saudáveis possam consumir, no máximo, 30 gramas de álcool por dia. Se for hipertensa ou tiver diabetes, contudo, não poderia beber.

Para aqueles que não abrem mão de um happy hour, o ideal é o consumo sem exageros. “O ideal é o consumo social, em pequena quantidade, nos fins de semana”, diz Eduardo Ramos, cirurgião geral e de transplante do Hospital Nossa Senhora das Graças, explicando ainda que o corpo demora em média uma hora para degradar 10 ml de bebida alcoólica.

“Entretanto, fatores como o peso, se é homem ou mulher, idade, obesidade, metabolismo pessoal, quantidade de alimentos ingeridos juntamente com a bebida, o tipo e a dose da bebida alcoólica e se a pessoa está tomando alguma medicação, fazem o tempo de degradação do álcool variar”, comenta.

MORTES DECORRENTE DO CONSUMO DE ÁLCOOL

BRASIL

2016: 13.370

2015: 16.111

2014: 16.953

2013: 17.497

2012: 17.321

TOTAL: 81.252

PARANÁ

2016: 1.065

2015: 1.289

2014: 1.411

2013: 1.406

2012: 1.376

TOTAL: 6.547

CURITIBA

2016: 220

2015: 290

2014: 330

2013: 301

2012: 318

TOTAL: 1.459