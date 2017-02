No trânsito, álcool também costuma ser fatal

Mas os problemas relacionados com o consumo de álcool vão muito além. De acordo com Renato Raad, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), no Carnaval os acidentes de trânsito aumentam 30%, grande parte em decorrência da mistura entre álcool e direção.

“Os acidentes de trânsito no Brasil, por ano, deixam um milhão de pessoas temporariamente inválidas. Destas, 50 mil permanentemente”, informou o presidente da Sbot, que na semana passada marcou presença na Câmara dos Vereadores para divulgar a campanha “Álcool e volante, uma mistura que não dá samba”.

No Carnaval do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um total de 139 motoristas alcoolizados. Isso dá uma média de 23 motoristas flagrados sob efeito de álcool por dia, quase um por hora. Do total, 18 foram detidos, o que significa que estavam conduzindo o veículo com teor de álcool no sangue igual ou superior a 0,34 mg/L (miligrama de álcool por litro de ar expelido). Abaixo disso, a redação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que o motorista não vai preso, mas tem a carteira de habilitação suspensa por um ano e deve pagar multa.

“Beber e dirigir é um absurdo. Basta visitar os hospitais para entender o que isso significa”, disse na Câmara Municipal a vereadora Maria Letícia Fagundes (PV).