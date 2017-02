Brasileiro bebe acima da média, apontam estudos internacionais

Dois estudos recentes, um divulgado pela OMS e outro pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), apontam que o brasileiro consome álcool em excesso. O primeiro levantamento, com base em dados de 2010, aponta que no Brasil o consumo de álcool chega a 8,7 litros por pessoa, 40% acima da média mundial, que é de 6,2 litros. Já o outro aponta que 73,9 homens e 11,7 mulheres a cada 100 mil habitantes morreram por causa da ingestão de álcool no Brasil em 2010, uma das maiores taxas da América do Sul.

Aline Inajara Correa Lima, coordenadora técnica de negócios do programa Cuide-se + do Sesi no Paraná, ressalta que nem todo uso abusivo pode ser caracterizado como dependência. Ela destaca ainda que no ambiente de trabalho é preciso um olhar cuidadoso sobre essas situações. Entre 2015 e 2016, o programa atendeu cerca de 14 mil trabalhadores.

“Quando um problema persiste, a liderança deve se valer de seus conhecimentos e habilidades interpessoais para realizar uma abordagem, de maneira acolhedora, sobre as situações observadas relativas ao desempenho, às relações ou outras questões, estabelecendo compromissos com o funcionário, para mudanças comportamentais e de atitude”, explica.