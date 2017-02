Comandante da PM pede desculpas por morte de torcedor

A Polícia Militar (PM) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um adolescente atingindo por um tiro disparado por um sargento em frente ao estádio Couto Pereira no domingo. O policial militar já foi afastado das funções e alegou, em depoimento, que o tiro foi acidental. O tenente-coronel da PM, Wagner Lúcio dos Santos, pediu desculpas, em nome da corporação.

O adolescente estava com outros torcedores do Coritiba que seriam escoltados pela PM até a Arena da Baixada, onde aconteceria o clássico Atletiba. Pouco antes do início da escolta, o torcedor foi atingido no peito por um tiro efetuado por um sargento da Ronda Tático Motorizada (Rotam). Ele foi socorrido pela própria Polícia e levado ao Hospital Cajuru, mas morreu durante uma cirurgia.

Depois da ocorrência, o sargento se apresentou no quartel da PM e já prestou depoimento. Segundo o tenente-coronel Wagner Lúcio dos Santos, o sargento disse que o tiro foi acidental. No momento em que o adolescente foi atingido, não havia nenhum conflito entre a torcida.