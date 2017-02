Hemepar fecha no Carnaval

Com o objetivo de manter os estoques regulares, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) conta com o apoio dos paraenses para que doem sangue antes e após o feriado de Carnaval. Em Curitiba, a unidade estará aberta para coleta de sangue até o sábado e retorna às atividades na quarta-feira a partir das 13 horas.

Atualmente, a rede Hemepar possui 21 pontos de coleta e é responsável pelo fornecimento de bolsas de sangue e hemoderivados a 384 hospitais de várias regiões do Paraná.