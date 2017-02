Nos últimos meses Araucária tem sofrido uma queda considerável na coleta de materiais recicláveis pela Associação de Materiais Recicláveis do Município. a queda chega a um terço. Diversos fatores estão contribuindo, como a crise financeira que segura um pouco o consumo e a falta de separação dos itens, com o descarte nos dias de coleta seletiva. Mas a principal constatação da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) é uma maior incidência de atravessadores clandestinos, que passam um pouco antes da coleta oficial da cidade que leva os itens para o Centro de Processamento e Transferência de Materiais Recicláveis (CPTMR).

O recomendado é que quando alguém se deparar com algum caminhão fazendo a coleta irregular, denuncie na Secretaria de Meio Ambiente, fornecendo detalhes do local onde foram retirados os itens, horários e características dos veículos. O telefone é o (41) 3614-7480. Fora dos horários comerciais a denúncia pode ser feita diretamente para a Guarda Municipal pelo telefone 153.

Na maioria das vezes a coleta clandestina é feita por caminhões grandes, que passam preferencialmente de madrugada para recolher os materiais sem que ninguém veja e denuncie. A estimativa da SMMA é que essas coletas estejam ultrapassando a quantidade de itens recolhidos pela Prefeitura. E os problemas ocasionados por isso são vários. Como o objetivo desses caminhões é apenas que o negócio seja rentável, eles separam apenas os itens de maior valor e descartam o restante em terrenos baldios e em áreas abertas perto de córregos, provocando danos ambientais, atraindo animais selvahgens e criando condições para o desenvolvimento de mosquito da dengue.

De acordo com a SMMA, os grandes atravessadores vêm de outros municípios da região pegar os materiais e vão embora deixando os prejuízos para os moradores de Araucária.