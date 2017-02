A Prefeitura de Campo Largo comemora os trabalhos nas primeiras semanas da nova administração. Desde o dia 2 de janeiro de 2017, quando a nova gestão assumiu, mais de 50 ações e serviços já foram realizados na cidade. Durante esta semana, uma vez a cada dia, serão informadas ao cidadão parte das ações desenvolvidas nas diversas localidades do município.

Abaixo algumas das ações emergenciais

Recapamento de buraco em anel viário central / Avenida Expedicionário – ligação entre o Centro aos bairros Itaqui, Lamback e Águas Claras

Plano de Ação Integrado de Segurança Pública com Polícias dos dez municípios da RMC / Consórcio Intermunicipal

Abertura de licitação à Viação e Obras para serviços de asfalto e conserto do maquinário da Secretaria (patrolas)

Intensificação do serviço de ronda da Polícia Municipal – blitze, bloqueios e apreensões