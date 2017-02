E mais uma vez o torcedor foi feito de palhaço. Mais de 20 mil pessoas foram até a Baixada para assistir ao clássico Atletiba, mas infelizmente o jogo não ocorreu. O importante é entrar com ações contra a Federação, para restituição do dinheiro. Mas vamos comentar sobre futebol. Amanhã teremos mais uma final pela frente. O empate em casa contra os paraguaios do Capiatá (3 a 3) não foi de todo mal. Qualquer vitória classifica o Furacão. Libertadores é um torneio que é fenomenal, que realmente anima o torcedor a ir a campo. Mesmo com o preço "salgado" e com a elitização, mais de 22 mil pessoas foram ver este empate na Libertadores. Então torcedor atleticano vamos todos acreditar em nossa classificação. Pra cima deles, Furacão!

AtleTiba fora de campo

A semana foi de dois AtleTibas. Um em campo, que não aconteceu, uma enorme bagunça! E um nos escritórios dos dirigentes, que trataria de um estádio único para os dois times, na Baixada, com o Coritiba vendendo o Alto da Glória e aportando parte do dinheiro dessa venda para pagar as dívidas do arquirrival.

Ora, se mesmo jogando uma Libertadores o arquirrival está em dificuldades com o custo operacional de seu estádio — e isso já é tema comum no futebol brasileiro de que raríssimos estádios padrão Fifa não dão prejuízo no Brasil —, qual vantagem teria a coletividade coritibana, em forma de sócios e torcedores do Alviverde, em se desfazer de seu patrimônio imobilizado para ir jogar num patrimônio que não seria só seu e ainda ter que dividir os custos disso?

Alguns diziam que um estádio padrão Fifa seria autossuficiente e rentável. O tempo mostrou que não era bem assim — como não foi bem assim a conversa fiada de que seria a iniciativa privada a fazer os estádio da Copa do Mundo no Brasil.

A fiel torcida Coxa-Branca precisa ficar muito, muito atenta às mobilizações de bastidores dos dirigentes da dupla AtleTiba. Até porque, do lado verde e branco, não encontrei nota oficial desmentindo a materia sobre um estádio AtleTiba).

Economicamente, temos garantia de que um estádio único não garantiria que a manutenção dele se pagaria? Não vi um único estudo sério a respeito. E, se isso viesse a ocorrer, e suas despesas começassem a inviabilizar sua manutenção, qual seria o passo seguinte dos dirigentes? Propor a fusão? Abra o olho, torcedor do Coritiba... Esse AtleTiba fora de campo é muito preocupante.

Enquanto isso...

Enquanto isso, apesar da lesão de Vitor Feijão e da iminente saída do nosso R10, o Paraná é líder!.

