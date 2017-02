Na semana passada o prefeito de Mandirituba, Luis Antonio, e a vice-prefeita, Rosilene Vonsovicz Weber, se reuniram com representantes da Concessionária Arteris, empresa responsável pela manutenção no trecho da BR-116 no município de Mandirituba. Na reunião o prefeito solicitou uma readequação de acesso no km 141, acesso a Colônia Matos e no km 143, que dá acesso para a Vila Brasília.

O prefeito relatou ao superintendente da Arteris, Cesar Sass, que os modelos de acesso existentes hoje estão dificultando e prejudicando a mobilidade naquela região. Após ouvir os relatos, a equipe da concessionária acatou o pedido do prefeito e se comprometeu em realizar as obras no prazo de seis meses. O prefeito também falou sobre a importância da duplicação da rodovia entre o município e Curitiba.

Além dos pedidos feitos pelo prefeito, o superintendente Cesar Sass também se comprometeu em atender as solicitações feitas pela vice-prefeita, na instalação de redutor de velocidade e sinalização horizontal em frente a igreja de Areia Branca para facilitar a travessia de pedestres, principalmente aos alunos que transitam naquele trecho para chegarem nas escolas. Segundo os representantes da Arteris essa obra será entregue já nós próximos dois meses.