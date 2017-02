As fortes rajadas de vento e o granizo que atingiram Colombo no último sábado, causaram prejuízos nas estradas e nas propriedades dos agricultores, principalmente nos bairros do Butiatumirim, Águas Fervidas, Serrinha e Bacaetava, em Colombo. Os produtores de hortaliças ainda contabilizam os estragos causados pela ventania e o granizo.