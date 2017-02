Caio Blat é mais um ator brasileiro prestes a construir uma carreira internacional. Ele foi contratado pela BBC para integrar o elenco de McMafia, produção original da rede britânica que irá expor como funciona o crime organizado no mundo. A trama é inspirada no livro homônimo de Misha Glenny, que escolheu este nome por acreditar que as redes criminosas atuam da mesma maneira em todas as partes do mundo. Sobre a escalação de Caio Blat, a produção buscava um ator latino que não estivesse dentro do padrão que o mundo já conhece. McMafia está em fase de gravações e deve estrear somente em 2018.

Fãs de dupla sertaneja se mobilizam para eliminar Emilly do BBB

O 'paredão' desta semana do" Big Brother Brasil 17" é entre Emilly, Manoel e Vivian e, nas redes sociais, telespectadores do programa já se mobilizam para eliminar o participante que menos gostam. Emily, porém, ganhou a antipatia de um grupo específico: dos fãs da dupla Henrique e Juliano. O motivo: ela já namorou Juliano e revelou detalhes do relacionamento na casa do BBB - incluindo comentários negativos sobre o ex-namorado. Dessa forma, os fãs da dupla sertaneja estão fazendo campanhas nas redes sociais para eliminar Emily do reality show da TV Globo. A eliminação irá ao ar ao vivo no dia de hoje.

Angelina Jolie fala pela 1ª vez sobre divórcio

O site do canal BBC publicou ontem uma entrevista com Angelina Jolie, na qual a atriz fala pela primeira vez sobre o fim do casamento com o também ator Brad Pitt. Angelina deixou claro que este ainda é um assunto difícil para ela e sua família " Muitas pessoas se encontram nessa situação também, minha família inteira está enfrentando esse momento complicado. Meu foco está nas minhas crianças, nossas crianças. Meu foco é achar a saída", disse Angelina. A atriz ressaltou, porém, que Pitt sempre será parte de sua família, pois é pai das crianças. "Nós somos e sempre seremos uma família. Estou tentando achar o caminho para sermos mais fortes e próximos", falou. Os dois são pais de Knox, Vivenne, Shiloh, Maddox, Pax e Zahara.

Brad Pitt e Kate Hudson estão namorando, diz mãe da atriz

A mais recente edição da revista americana Star diz que Brad Pitt e Kate Hudson estão namorando. Na capa da revista, uma chamada que pode eser traduzida por “A fila de Brad Pitt andou”. Segundo a publicação, a mãe de Kate, a também atriz Goldie Hawn, teria confirmado o namoro e dito que "Brad e a Kate estão juntos e a relação é muito romântica. Ele faz minha filha muito feliz". Brad Pitt se divorciou de Angelina Jolie em setembro do ano passado. Segundo a revista, o ator já estaria até mesmo morando na casa da nova namorada, em Los Angeles. Kate não assume um relacionamento desde o fim do noivado com o músico Matthew Bellamy, da banda Muse, em 2014.

WhatsApp se transforma em nova 'arma' do Facebook contra Snapchat

O aplicativo de mensagens WhatsApp lançou uma nova atualização que transforma o aplicativo em um novo concorrente direto para o aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat. A partir de agora, usuários do mensageiro poderão enviar fotos, vídeos e GIFs para que sejam vistos por contatos por até 24 horas. Após o período, o conteúdo desaparece - recurso idêntico ao do Snapchat Stories. O principal foco da atualização é a ferramenta Status, que ganha uma aba exclusiva que ocupa o espaço hoje ocupado pelos contatos. Nela, é possível ver fotos e vídeos enviados pelos contatos - basta tocar na foto do usuário para assistir. Além disso, uma nova aba de câmera foi adicionada à tela inicial.

Níver do dia

Renata Sorrah

atriz brasileira

70 anos