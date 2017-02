Pista da BR-376 é liberada após obras emergenciais

(foto: Divulgação)

A Autopista Litoral Sul concluiu na noite de sábado (18), as obras para reparo na rede de drenagem da BR-376, no km 681, em Guaratuba-PR. Na última semana, a concessionária mobilizou equipes para substituir toda a tubulação de drenagem no local, depois que as fortes chuvas do dia 11/2 danificaram a rede existente.

Com o término da obra emergencial antes no prazo estimado, a pista sul está liberada e pronta para receber o grande movimento previsto para este final de semana, devido ao feriado de carnaval.



Os motoristas podem acompanhar as condições de trânsito nas rodovias administrada pela Autopista Litoral Sul via twitter @Arteris_ALS e fone 0800-7251771.