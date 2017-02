SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 5-lilás do Metrô circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações devido a interferência na via, na manhã desta terça-feira (21). Segundo o Metrô, a circulação de trens está interrompida entre as estações Adolfo Pinheiro e Largo 13. Não há previsão de normalização. O Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) foi acionado para fazer o transporte dos passageiros entre as duas estações.