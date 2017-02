Gaeco cumpre mandados em investigação de fraudes em licitações do transporte coletivo

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realiza nesta terça-feira (21) a segunda fase da Operação Riquixá, que investiga fraudes em licitação do transporte coletivo em cidades do Paraná A operação cumpre mandados em Curitiba e Guarapauava.

Gaeco faz operação contra o transporte em várias cidades do Paraná

Na primeira fase da operação foram 22 pessoas investigadas. Foram denunciados: o ex-prefeito do município, Luiz Fernando Ribas Carli; a ex-secretária de Administração; o ex-diretor do departamento de licitações da prefeitura; além de dois ex-assessores e dos donos da concessionária que comanda o transporte coletivo em Guarapuava, a Pérola do Oeste. Um dos representantes desta empresa é da família Gulin, a mesma que concentra 70% das linhas em Curitiba.