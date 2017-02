Duas semanas depois, Metrô de SP tem novo descarrilamento de trem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas semanas depois de um descarrilamento na linha 3-vermelha, o Metrô paulista teve o mesmo problema, agora, na linha 5-lilás (Capão Redondo e Adolfo Pinheiro). O descarrilamento da linha 5-lilás aconteceu por volta das 4h50 desta terça-feira (21) entre as estações Largo 13 e Adolfo Pinheiros, na zona sul da cidade. O Metrô informou que havia poucos passageiros no momento do acidente e que ninguém se feriu. Os passageiros desembarcaram e retornaram às plataformas. Com isso, a circulação de trens está interrompida no trecho e não há previsão de quando o sistema será normalizado. Segundo o Metrô, as causas do acidente ainda serão apuradas e que técnicos estão no local para desobstruir os trilhos. Para evitar tumulto, o Metrô fechou a estação Adolfo Pinheiros e acionou o Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência). A SPTrans (empresa responsável pelo transporte público municipal) informou que cinco ônibus articulados foram disponibilizados desde as 5h20 para fazer o trajeto entre a Adolfo Pinheiros e o Largo 13. Na estação Adolfo Pinheiros, o Metrô colocou um aviso de que a circulação estava paralisada. Os trens da linha 5-lilás circulam com velocidade reduzida e maior tempo de paradas nas estações. OUTROS DESCARILAMENTOS O último descarrilamento registrado no metrô de São Paulo foi no dia 7 de fevereiro entre as estações Arthur Alvim e Corinthians-Itaquera, da linha 3-vermelha. O descarrilamento aconteceu por volta das 15h e fez com que os passageiros desembarcassem nas passarelas de emergência para retornar às plataformas. Uma mulher ficou ferida levemente no pulso. Em agosto de 2013, um trem descarrilou perto da estação Palmeiras-Barra Funda, na zona este da cidade. O trem envolvido no acidente era da da frota K, a mesma do acidente desta terça. São composições com mais de 30 anos e que passaram por reformas de modernização para continuar circulando.