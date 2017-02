Torcida do Vasco faz festa para receber Luis Fabiano e provoca Guerrero

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Vasco foi em peso na manhã desta terça-feira (21) ao aeroporto Santos Dumont receber o atacante Luis Fabiano. Os quase dois mil cruzmaltinos fizeram uma grande festa nas ruas próximas para o desembarque do principal reforço da temporada. A chegada foi organizada pela Infraero e pela Polícia Militar para a avenida lateral do aeroporto, como forma de minimizar o impacto no funcionamento da instalação. Com bandeiras e instrumentos de percussão, os vascaínos celebraram Luís Fabiano e provocaram o rubro-negro Paolo Guerrero. O peruano, inclusive, é o principal alvo dos cruzmaltinos na semana da semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo. O camisa 9 afirmou que o time rubro-negro sempre será favorito contra o Vasco, o que gerou uma resposta imediata dos veículos oficiais do clube com o retrospecto negativo do atacante contra o time de São Januário. Após a festa no desembarque, Luis Fabiano seguiu em um carro do Vasco para encontrar o presidente Eurico Miranda. Ele será apresentado no início da tarde na sede náutica da Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. Depois disso, o Fabuloso treina em São Januário pela primeira vez com os companheiros. A atividade será aberta aos sócios e demais torcedores para que a festa continue no "Dia Fabuloso" do Vasco da Gama.