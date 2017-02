Angelina Jolie cozinha aranhas e escorpiões para os filhos

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Angelina Jolie apareceu em um vídeo da emissora britânica BBC nesta segunda-feira (20) cozinhando um prato exótico para seus filhos. Nas imagens, ela ensina as crianças a prepararem aranhas e escorpiões para depois comê-los.

"Primeiro você tira as presas", diz Angelina com uma tarântula nas mãos, para depois afirmar que já está acostumada com o preparo do animal. "Eu acho que insetos sempre fizeram parte da dieta, e durante as guerras, quando as pessoas passam fome, elas conseguem sobreviver comendo coisas como estas."

Em visita ao Camboja para divulgar o filme "First They Killed My Father", que ela dirige, Angelina contou que experimentou insetos em sua primeira visita ao país. "Você começa com grilos e uma cerveja e então você passa a comer tarântulas", ela disse. Foi no Camboja que a atriz e o ex-marido, Brad Pitt, adotaram seu filho mais velho, Maddox.