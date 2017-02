Alexandre de Moraes omitiu empresa da mulher em declarações de bens

BERNARDO MELLO FRANCO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes omitiu, em duas declarações públicas de bens, uma empresa controlada por sua mulher em São Paulo. A oposição pretende levantar o tema nesta terça (21), durante a sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal. Procurado pela Folha de S.Paulo, Moraes não quis comentar o assunto, segundo sua assessoria de imprensa. Casada com o ministro, a advogada Viviane Barci de Moraes foi sócia da empresa Clavi Moda Jovem e Acessórios, com endereço registrado no Shopping Paulista. A firma tinha capital social de R$ 200 mil e existiu entre 2007 e 2014, de acordo com documentos da Junta Comercial de São Paulo. Moraes não mencionou a existência da empresa em duas declarações de bens que apresentou à Prefeitura de São Paulo, em 2007 e 2010. O ministro é casado em comunhão parcial de bens. Por determinação legal, ele foi obrigado a informar o patrimônio ao tomar posse e ser exonerado como secretário da gestão de Gilberto Kassab. Ao questionar Moraes, senadores da oposição devem perguntar se ele praticou crime de falsidade ideológica ao não declarar a empresa à prefeitura. CONFLITO DE INTERESSES Nesta terça (21), a Folha de S.Paulo revelou que Moraes omitiu do Senado que sua mulher advoga em ações no Supremo Tribunal Federal. Como candidato a ministro da corte, ele deveria informar se algum parente exerce ou exerceu trabalho vinculado à sua atividade profissional. A pergunta é formulada para que os senadores avaliem se há conflito de interesses na indicação feita pelo governo.