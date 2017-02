(foto: Reprodução)

Um dia depois do cancelamento do clássico, torcedores de Atlético e Coritiba já começaram a ingressar com ações na Justiça contra a Federação Paranaense de Futebol (FPF). Segundo reportagem da CBN Curtiba, o argumento básico é o de que a FPF impediu a realização da partida, o que causou prejuízo aos torcedores que compraram ingressos e foram à Arena da Baixada neste domingo.

A primeira ação distribuída no Juizado Especial Cível de Curitiba foi ajuizada por quatro torcedores, dois do furacão e dois do coxa. O responsável é o advogado Giovani Ribeiro Rodrigues Alves. Giovani disse que os torcedores deverão ser indenizados, a começar por danos materiais



O conteúdo da ação é o seguinte: A Federação Paranaense de Futebol fez com que todos os torcedores se sentissem, como estúpidos, já que esperou a entrada dos clubes no gramado, a execução dos hinos do Estado do Paraná e do Brasil e, até mesmo, o minuto de silêncio, para, então, não permitir o início da partida.

Tratou-se de expediente vexatório, que entristeceu cada um dos presentes. Foi uma prática ofensiva e desleal. A conduta da Ré foi praticada de modo a ferir o princípio da boa-fé objetiva, à qual está obrigada enquanto organizadora do Campeonato Paranaense de Futebol.

Ouça as entrevistas na CBN Curitiba