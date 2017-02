Cantora empresta sua voz para um Smurfs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo vai emprestar sua voz para uma personagem na animação "Os Smurfs e a Vila Perdida", que chega aos cinemas brasileiros dia 6 de abril. Ela dublará Smurf-Magnolia, que na versão original tem a voz atriz Julia Roberts. A informação foi divulgada no Instagram da cantora, que não revelou se vai cantar no filme. Em 2013, Ivete teve uma pequena experiência com dublagem, na animação da Disney "Aviões".