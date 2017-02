Estudiantes faz oferta e dá prazo ao Santos para contratação de Vecchio

DASSLER MARQUES E MARCELLO DE VICO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A proposta do Estudiantes por Emiliano Vecchio está nas mãos da diretoria santista. O clube argentino, presidido pelo também jogador Juan Sebastian Verón, quer contar com o meia até o fim desta temporada, por empréstimo. O Estudiantes, assim como o Santos, já está na fase de grupos da Libertadores. Segundo apurou a reportagem, o Estudiantes aguarda uma resposta do Santos, que deve sair ainda nesta terça-feira. A proposta oficial envolve o empréstimo do jogador até dezembro, com opção de compra, e o clube argentino pagando boa parte dos salários de Vecchio. Vecchio tem contrato com o Santos até dezembro de 2019, mas não está sendo aproveitado pelo técnico Dorival Júnior. O argentino sequer foi inscrito para o Campeonato Paulista. Contratado na metade de 2016 após passagem pelo Qatar, Emiliano Vecchio, de 28 anos, estreou com a camisa do Santos em julho, em jogo contra a Ponte Preta. Foram nove jogos no segundo semestre e nenhum gol marcado.