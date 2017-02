Bombeiros alertam sobre perigos das correntes de retorno

(foto: Divulgação)

Durante o feriado de Carnaval, o Corpo de Bombeiros intensifica as ações no Litoral para evitar acidentes. Com aumento do fluxo de pessoas nas praias, o número de afogamentos também cresce e os Bombeiros alertam sobre os perigos de tomar banho em áreas com correntes de retorno ou repuxo.

Desde o início da temporada, já foram registrados 931 resgates e 11 óbitos por afogamento no Litoral do Paraná. A porta-voz do Corpo de Bombeiros no Verão Paraná 2016/2017, tenente Virgínia Maria Zambrim Turra, explica que as correntes de retorno ou agueiros podem ser definidas como o refluxo do volume de água que retorna da costa para o mar, em virtude da força gravitacional. Segundo a oficial, é possível identificar o fenômeno próximo a costas de pedras e também em regiões em que as ondas não quebram.

“É importante que o banhista verifique se o local onde ele está tem guarda-vidas e se está sinalizado com a placa de PERIGO. Temos algumas dicas que servem para auxiliar o banhista nestes casos, porém os guarda-vidas sempre alertam sobre os riscos e locais com incidências de corrente de retorno”, explica.

De acordo com a oficial, ao perceber que está em uma corrente de retorno, o banhista deve manter a calma; procurar não gastar energia nadando contra a maré; olhar para os dois lados e determinar a direção que está mais perto para sair da corrente; nadar lateralmente em sentido paralelo à areia da praia até sair da corrente; nadar em direção à praia quando já estiver fora da corrente de retorno.

EQUIPES - Durante o verão, o Corpo de Bombeiros no Litoral conta com equipes do próprio 8º Grupamento de Bombeiros (GB) e com o apoio de efetivo de outros grupamentos do Paraná. Os bombeiros militares atuam em toda atividade de Defesa Civil, combate a incêndios, atendimentos pré-hospitalares, vistorias preventivas, dente outras, além das ações de guarda-vidas. Os profissionais estão capacitados e passaram por treinamentos antes da temporada. As atividades continuarão durante o Carnaval.

Desde o início desta temporada (22/12) até esta segunda-feira (20/02), além dos resgates e dos óbitos, foram registradas pelo Corpo de Bombeiros 5.247 prevenções, 59.565 orientações e 23.758 advertências na região litorânea do Paraná.