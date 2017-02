Clooney fala que ser pai com mais de 50 anos será aventura

George Clooney comenta pela primeira vez a paternidade: “Será uma aventura”

Durante uma entrevista ao programa francês Rencontres de Cinema, George Clooney falou pela primeira vez sobre o fato de se tornar pai aos 55 anos. “Nós estamos muito felizes e empolgados”, disse o ator, se referindo aos gêmeos que terá com a esposa, Amal Clooney. “Será uma aventura. Nós meio que abraçamos tudo isso… com os braços bem abertos”, acrescentou.

Clooney também relembrou a reação dos amigos ao contar a notícia: “Ficou tudo bem quieto. Aí depois todos eles começaram a imitar choro de bebê, e toda a mesa se rachou de rir”.



Pai de primeira viagem na meia idade, o astro de Hollywood afirmou ainda que se inspira no ator francês Jean-Paul Belmondo, de 89 anos, que teve um filho com a segunda esposa em 2003, quanto tinha 70 anos. "Então, eu estou me sentindo um pouco melhor sobre ter 56 anos na época que [os bebês] chegarem”, finalizou.

George e Amal Clooney serão pais de um menino e uma menina, conforme revelou a mãe do ator em recente entrevista à Vogue.