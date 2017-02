'A Chegada' e 'Moonlight' são maiores premiados do Sindicato dos Roteiristas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido como termômetro do Oscar, a premiação do Sindicato dos Roteiristas de Hollywood anunciou os vencedores neste domingo (19), em cerimônias simultâneas em Nova York e Los Angeles. Surpreendendo todas as expectativas sobre "La La Land", "Moonlight" ganhou o prêmio de melhor filme e "A Chegada" o de melhor roteiro adaptado. Na categoria de séries de televisão "Atlanta" foi a grande vencedora. Confira a lista dos vencedores: FILMES Melhor roteiro original "Moonlight: Sob a Luz do Luar" Melhor roteiro adaptado "A Chegada" Melhor documentário "Command and Control" TELEVISÃO Melhor série de drama "The Americans" Melhor série de comédia "Atlanta" Melhor série nova "Atlanta" Melhor minissérie ou Telefilme original "Confirmation" Melhor minissérie ou Telefilme adaptado "The People vs O.J. Simpson: American Crime Story" Melhor episódio de drama "The Trip" - This Is Us Melhor episódio de comédia "Kimmy Goes on a Playdate!" - Unbreakable Kimmy Schmidt Melhor série de comédia/ Talk Shows "Last Week Tonight with John Oliver" Melhor série de comédia/Sketch "Saturday Night Live" Melhor série de comédia/Especial "Triumph The Primary Election Special 2016"