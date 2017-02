Conheça Paris usando apenas o metrô

(foto: Reprodução)

Comer um crepe aos pés da Torre Eiffel, navegar pelo rio Sena, subir as escadarias da Sacré Coeur, se perder pelas lojas da Champs-Élysées, admirar os vitrais da Catedral de Notre Dame, caminhar pelos jardins de Luxemburgo e ver de perto domínios de Maria Antonieta no Castelo de Versalhes… o crème de la crème do turismo na cidade luz.

Mais que turismo, história. E tudo usando apenas o transporte público. Essa é a proposta do livro Paris Paris do jornalista Rodrigo Rodrigues, lançado pela Faro Editorial. Este guia vai ajudar o viajante a desvendar Paris a bordo do centenário metrô da capital francesa, além de sugerir roteiros que fogem do tradicional.

Usando referências da cultura pop, da música, do esporte e do cinema, o autor apresenta um olhar curioso sobre a cidade. O livro, dividido em 30 estações, indica as atrações próximas de cada uma delas com restaurantes, lojas e curiosidades que tornarão a estadia em Paris ainda mais especial.

Leia mais no novo Blog Embarque Próximo, de Wikerson Landim