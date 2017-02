PM e prefeitura vetam clássico entre Flamengo e Vasco em Juiz de Fora

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Juiz de Fora afirmou que o clássico carioca entre Flamengo e Vasco não poderá ser disputado neste sábado (25) na cidade. Em nota assinada junto com o comando da Polícia Militar de Minas Gerais, a administração municipal diz que só haverá condições de realizar o jogo entre Tupi e URT, pelo Campeonato Mineiro. Na noite de segunda (20), a Federação de Futebol do Rio (Ferj) anunciou o confronto entre Flamengo e Vasco, pela semifinal da Taça Guanabara, para a cidade mineira. A tentativa dos cartolas cariocas é uma resposta à decisão do magistrado Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio. Ele determinou, na sexta (17), a realização dos clássicos do Rio apenas com a torcida do time mandante no estádio. A decisão de torcida única aconteceu após o torcedor botafoguense Diego Silva dos Santos, 28, ser morto nos arredores do Engenhão antes da partida com o Flamengo, no último dia 12. Com a negativa para sediar a partida entre Flamengo e Vasco, a Ferj, agora, tenta derrubar a proibição judicial até quarta (22) para levar o clássico de sábado para o Engenhão. Juiz de Fora fica distante cerca de 180 quilômetros do Rio. De carro, o torcedor demora por volta de duas horas e trinta minutos da capital fluminense até a cidade da zona da mata mineira. O palco pretendido para o clássico seria o estádio Radialista Mario Helênio, que nunca recebeu um confronto entre os dois times. A arena tem capacidade para cerca de 30 mil torcedores. A cidade foi a terceira opção dos dirigentes cariocas. A primeira era Brasília, mas a Secretaria da Segurança não garantiu o policiamento no estádio durante o Carnaval. Manaus também foi estudada, mas por causa da distância foi arquivada.