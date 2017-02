Jadson diz que se ofereceu para o clássico mesmo sem estar 100% fisicamente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Jadson diz estar em processo final de recondicionamento físico, mas que se colocou à disposição para enfrentar o Palmeiras, nesta quarta (22), no Itaquerão. Em entrevista à Rádio Bradesco o jogador revelou que houve conversa com a comissão técnica sobre a possibilidade de aproveitamento para o clássico, mas ficou decidido que seria precipitada sua reestreia nesta semana. Jadson deve voltar a campo para o duelo contra o Brusque, dia 1º de março, pela Copa do Brasil. "Estou trabalhando para voltar o mais rápido possível. Ontem [segunda-feira] eu tive conversa com Carille e comissão técnica. Eu falei que se precisassem, eu poderia ir para o jogo contra Palmeiras, mas comissão achou melhor dar uma segurada. Acho que contra o Brusque já vou para o jogo", declarou. De acordo com o meia, o longo tempo sem jogar prejudicou sua condição física. A temporada na China terminou no fim de outubro. Desde então, ele treinou individualmente. "É claro que depois de três meses parado, volta fora de forma. Mas desde quando assinei [com o Corinthians], tenho treinado em dois períodos". "Todos estão vendo que estou melhorando. Quando começar a jogar, aí vai melhorando, entrando no ritmo de jogo".