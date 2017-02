Unespar abre curso de especialização gratuito em Geografia

(foto: Divulgação/AEN)

O curso de pós-graduação lato sensu em Geografia, Meio Ambiente e Ensino da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com as inscrições abertas até 3 de março. A especialização é ofertada no campus de Campo Mourão. Um processo seletivo será feito para preencher as 20 vagas.



Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e entregá-la acompanhada de todos os documentos exigidos pela coordenação conforme edital publicado em www.fecilcam.br/geomae.



Caso o número de inscritos ultrapasse o limite de vagas, será realizada prova escrita no dia 6 de março que poderá abordar os seguintes temas: as categorias de análise do pensamento geográfico; a formação do professor de geografia: do conhecimento teórico a prática ou problemas ambientais no meio urbano e rural. No entanto, a coordenação fará a análise de currículos e entrevista com todos os candidatos. As entrevistas estão agendadas para 14 de março e ocorrerá das 13h30 às 17 horas e das 19h30 às 22 horas.



PROGRAMA - Um dos objetivos da especialização é contribuir com a formação de profissionais que atuam em geografia e áreas afins, fornecendo subsídios teóricos e práticos sobre a ciência geográfica. Por isso, o curso está estruturado em quatro linhas de pesquisa: paisagem - unidade de análise ambiental; produção do espaço regional; estudos teóricos aplicados ao ensino de geografia e epistemologia da educação ambiental.



O programa é composto por 12 disciplinas presenciais que totalizam 30 horas cada e exige do aluno a produção de monografia. Mais informações podem ser obtidas no site do curso ou ainda pelo e-mail geomae.campomourao@unespar.edu.br ou pelo telefone (44) 3518-1855.