Bob Dylan faz cover de clássico de Sinatra em novo disco

(foto: Divulgação)

Após ter ganhado o Prêmio Nobel de literatura, e ter polemizado por sua ausência, Bob Dylan voltou aos holofotes com seu novo disco triplo intitulado Triplicate.

O disco, que segue a linha dos últmos lançamentos, compila clássicos da música americana. Entre os artistas homenageados no disco, está Frank Sinatra, com a música "My One And True Love". Confira a música:

O novo disco do Bob Dylan chega às lojas no dia 31 de março.