Dívida do Inter trava vinda de Anderson para o Curitiba

(foto: Alexandre Lops/Internacional)

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Anderson está acertado com o Coritiba. O meio-campista que tem vínculo por mais dois anos com o Internacional pode ir por empréstimo ao clube paranaense por um ano. Porém, uma dívida de aproximadamente R$ 3 milhões trava o acordo. Os vencimentos referem-se a premiações, direitos de imagem e salários atrasados do Internacional com ele. Segundo apurou o UOL Esporte, o jogador teme que, se transferindo, não irá receber os valores que já deveriam ter sido creditados. No acordo com o time paranaense, Anderson seguirá recebendo os R$ 400 mil por mês que tem de salários. A metade será paga pelo Internacional e o restante pelo Coritiba. Outro temor do jogador é por atraso no que se refere a parte do clube gaúcho. Em tom de desabafo, na noite de domingo, ele utilizou o Instagram para publicar um pedido. Quer jogar. Seja no Inter ou mesmo em outro clube brasileiro. Mas nem por isso irá desistir de receber tais valores. A reportagem do UOL Esporte procurou contato com a direção do Internacional, que não trata de qualquer negociação publicamente. REINTEGRAÇÃO Em meio a problemas no elenco, o Internacional pensou em reintegrar o jogador. Afastado desde o começo da temporada, ele treina separado dos demais, com o time B, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Mas na avaliação da comissão técnica poderia contribuir na equipe atualmente. A direção ponderou a reação da torcida e do elenco. Na avaliação interna do clube, o retorno dele teria repercussão negativa com os aficionados ou mesmo os demais membros do grupo de atletas. Desta forma, tal situação foi afastada momentaneamente. Com 28 anos, Anderson já disputou duas temporadas no Internacional e não rendeu o esperado. Foram 41 jogos e um gol em 2015, 43 jogos e cinco gols em 2016. Ao todo, deu ainda 13 assistências.