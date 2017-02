Luis Fabiano diz ainda não estar 100% e descarta jogar semifinal

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Recepcionado por dois mil vascaínos no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, Luis Fabiano foi tratado como ídolo antes mesmo de vestir a camisa do clube. Em suas primeiras palavras como o novo reforço, o atacante pôs panos quentes no desejo do presidente Eurico Miranda de já utilizar o atleta na semifinal contra o Flamengo. "Todo mundo sabe que meu último jogo foi final de outubro. Fiquei dois meses de férias. Treinei sozinho no último mês, mas em condições precárias. Tinha uma academia onde fazia muito frio e nem bola tinha. Para jogar ainda falta alguma coisa. Não estou 100% para entrar em campo", disse o atacante. "Acho cedo para falar em estreia. Mas estou aqui para ajudar todo mundo. Concentrar eu até posso ir se o treinador achar melhor assim. Temos que ver o que seria melhor para o time. Não posso entrar em campo por entrar, mas ajudar os companheiros", completou. O camisa 9, porém, não se cansou de elogiar a recepção que teve no aeroporto. Para Luis Fabiano a festa chegou até mesmo surpreender já que ele não esperava tamanha festa para sua chegada. "Felicidade muito grande. Recepção maravilhosa e inesperado pela minha parte. Expectativa grande pelo mês que tive que ficar na China. Feliz de verdade de vestir a camisa desse grande clube. Espero corresponder essa expectativa e que possamos ser felizes juntos. Torcida é quem incentiva, carrega o time, esperamos que possamos ser abraçados. Estamos em formação e vamos correr muito por vocês. Será um grande ano", completou Luis Fabiano.