Grêmio adia contratação de volante e foca no ataque

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio procurou jogadores na Argentina, chegou a conversar com o Corinthians por Cristian, mas não contratou novo volante após a saída de Walace, vendido ao alemão Hamburgo. E nem deve contratar, pelo menos por agora. O time gaúcho mudou o planejamento e irá investir pesado na busca por meia e atacante. Entre a venda de Walace e a lesão de Douglas, o Grêmio efetivamente foi atrás de reposição no mercado. Agora, a vaga deverá ser preenchida pelos jogadores que estão no grupo. Michel, Jaílson, Arthur, Kaio, Machado, Ramiro, e até Marcelo Oliveira improvisado serão as alternativas. Leonardo, ex-Boa, também é citado como opção. Ele jogou todo ano de 2016 na lateral direita, mas é volante de origem. A ideia, de aproveitar as peças atuais, foi revelada pelo presidente Romildo Bolzan Jr. e se explica por um cenário que envolve três argumentos: opções disponíveis, prioridade e preço. As peças encontradas ao alcance do Grêmio não agradaram de pleno. Rolón, 21 anos, do Argentinos Juniors tem valor considerado acima do padrão. Damian Musto, 29 anos, não foi liberado pelo Rosario Central. Lucas Leiva, perto do final de contrato com o Liverpool, também foi sondado e igualmente descartado. O entendimento da comissão técnica, também, é que as baixas ofensivas são de maior impacto ao time. Douglas ficará fora de combate por seis meses. No ataque, a carência de um "homem gol" segue desde o final do ano passado -quando a diretoria abriu a procura por um atacante. Nesse cenário, o Grêmio decidiu investir o dinheiro que tem na procura por reforços ofensivos. "Extravagância é fazer uma contratação fora do ponto das que fizemos. Um jogador mais caro, que chega com camisa titular. Um jogador indiscutível. Esse termo é novo, mas nem tanto. É o tiro certeiro, é o grande tiro, como fala o Renato", disse Romildo Bolzan Jr. à "Rádio Gaúcha". Um atacante de nome está nos planos. Lucas Barríos, 32 anos, está com pouco espaço no Palmeiras, mas foi descartado pelos dirigentes. De acordo com a cúpula, o jogador chegou a ser oferecido, mas os vencimentos estão cima do patamar salarial na Arena. Para o meio-campo, o Grêmio sondou a situação de Bruno César, 29 anos, do Sporting e olhou outros nomes de brasileiros na Europa. Também teve diversas ofertas, como a de Carlos Eduardo, 29 anos, que atualmente está no Atlético-MG.