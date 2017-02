Polícia apreende quase 700 quilos de maconha na BR-487

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 696,5 quilos de maconha nesta terça-feira (21) em Alto Paraíso, na região noroeste do Paraná.

A droga era transportada em um veículo Jeep Renegade. O motorista, de 23 anos de idade, recebeu ordem de parada em frente à Unidade Operacional Porto Camargo da PRF, no quilômetro 9 da BR-487.

Durante a tentativa de abordagem, o homem chegou a jogar o veículo na direção de um dos agentes da PRF, que não se feriu. O motorista acelerou e deu início a uma tentativa de fuga em alta velocidade, transitando pela contramão e colocando em risco a vida dos demais usuários da rodovia.

Seguido por cerca de três quilômetros, ele abandonou o carro e tentou escapar a pé, por uma área de mata, mas foi alcançado e preso pelos policiais rodoviários federais.

A droga estava sobre os bancos e no compartimento de bagagem. Aos agentes da PRF, o preso disse que carregou a droga em Ponta Porã (MS) e que pretendia levá-la até Florianópolis (SC).

A equipe da PRF abordou o veículo porque um policial rodoviário federal, que já havia encerrado seu plantão e estava a caminho de casa, cruzou com o Renegade e suspeitou do veículo. Por telefone, ele repassou as características do carro para o posto da PRF, o que viabilizou a abordagem.

O homem apresentou ainda um documento do veículo com indícios de falsificação. Com placas clonadas, o Jeep Renegade havia sido roubado no último dia 19 de janeiro em Curitiba.

A conduta do preso foi enquadrada a princípio nos crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e direção perigosa.

A PRF encaminhou o preso, o carro e a droga para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra (PR).