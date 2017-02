Sem liberação da Prefeitura, tradicional Zombie Walk de Curitiba é cancelada

(foto: Josianne Ritz)

A organização da Zombie Walk acabou de informar que o evento não acontecerá como estava programado para o próximo domingo (26) de Carnaval. O motivo, segundo a organização, é a "postura intrasigente da Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grande Porte (CAGE)", que também cancelou outros vários eventos

"É com muito pesar que a equipe ZOMBIE WALK CURITIBA informa seu público que o evento de 2017 não ocorrerá. Lutamos com todas as nossas forças para continuar o que para muitos já era uma tradição no carnaval da cidade de Curitiba. No entanto, a exemplo de diversos outros eventos vetados pela atual legislação, não obtivemos a autorização necessária para a realização.Lamentamos a postura intransigente da CAGE (Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grande Porte) que não nos concedeu uso de solo, com exigências muito além de nossas capacidades", diz o comunicado da organização.

A nota também lamenta a falta de apoio da Fundação Cultural de Curitiba, que até o ano passado foi estimada parceira, orientando e auxiliando na condução do evento, o que não aconteceu esse ano. "Sabemos da polêmica sobre eventos e verbas públicas, e queremos deixar claro que a Zombie Walk não recebia qualquer verba municipal (recebíamos apoio logístico). Temos uma rede de parcerias que sempre nos ajudaram a construir nosso evento, e esses parceiros continuam conosco", diz a nota, que avisa que o evento deve voltar em 2018.

No ano passado, a Zombie Walk de Curitiba reuniu uma multidão de 15 mil pessoas, segundo informações da Polícia Militar. O grupo fez a caminhada pela Rua XV de Novembro até a altura da Barão do Rio Branco, passando pelo Paço Municipal e descendo pela Rua Riachuelo, cruzando a Praça 19 de Dezembro. Em seguida, a caminhada vai pela Avenida Cândido de Abreu e com chegada na Praça Nossa Senhora de Salete. E não houve nenhuma ocorrência grave. A Zombie Wallk acontece em Curitiba desde 2006.

A Zombie Walk é um evento internacional organizado por fãs de filmes de terror em diversas cidades do mundo – entre elas São Paulo, Lisboa, São Francisco, Sydney, Montreal, Belo Horizonte, além de Curitiba.

Uma das primeiras Zombie Walks aconteceu em outubro de 2003, em Toronto no Canadá. Apenas seis pessoas participaram. Em agosto de 2005 a primeira Zombie Walk em grande escala aconteceu também na cidade canadense de Vancouver e contou com a participação de 400 "mortos-vivos". Acredita-se que a primeira Zombie Walk realizada no Brasil tenha sido em Belém, no Pará, em outubro de 2006