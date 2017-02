Vasco já admite adiar clássico contra o Fla

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse na tarde desta terça-feira (21) que o clássico com o Flamengo deverá ser adiado para depois do Carnaval. Nesta terça, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que não vai liberar o seu estádio para a semifinal da Taça Guanabara, no sábado (25). Na noite de segunda-feira (20), a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) anunciou que o clássico seria disputado na cidade mineira. Na sexta (17), o magistrado Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio, determinou a realização dos clássicos cariocas apenas com a torcida do time mandante. A decisão dos clubes de levar o jogo para fora do Rio foi uma tentativa de driblar a restrição judicial. Com a impossibilidade de atuar em Juiz de Fora, os quatro grandes clubes do Rio vão tentar derrubar a decisão na Justiça até quarta-feira (22). Caso consigam, o jogo será no Engenhão. A partida decidirá um dos finalistas da Taça Guanabara. O outro será definido no confronto entre Fluminense e Madureira. A partida será sábado de tarde, em Volta Redonda. "Se não tivermos sucesso, vamos ter que passar esse jogo para frente. Não nos resta outra alternativa", afirmou Eurico, antes de seguir para a sede da Ferj. Nesta tarde, ele e representantes do Flamengo vão se reunir com cartolas da Ferj para tentar encontrar uma alternativa. A Justiça fluminense proibiu partidas com torcidas dos dois grandes clubes no estádio após a morte de um torcedor botafoguense. No dia 12, um jovem foi assassinado por flamenguistas nos arredores do Engenhão pouco antes do clássico entre os dois times, pelo Estadual do Rio. No comunicado desta terça, a Prefeitura de Juiz de Fora informa que não tem como garantir a segurança da partida por causa das comemorações do Carnaval na cidade.