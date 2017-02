(foto: Josianne Ritz)

Indignados com o cancelamento da Zombie Walk de Curitiba, os participantes já criaram evento no Facebook mantendo o encontro para o domingo de Carnaval, dia 26, mas sem a caminhada. O evento se chama Zombie Walk Manifesto Pacifico. A proposta é que todos sigam fantasiados que terá apenas concentração na Praça Osório. Por enquanto, são 1300 convidados e pouco mais de 150 confirmados.

Sem liberação da Prefeitura, tradicional Zombie Walk de Curitiba é cancelada

A organização da Zombie Walk informou na tarde desta terça-feira (21) que o evento não acontecerá como estava programado para o próximo domingo (26) de Carnaval. O motivo, segundo a organização, é a "postura intrasigente da Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grande Porte (CAGE)", que também cancelou outros vários eventos

"É com muito pesar que a equipe ZOMBIE WALK CURITIBA informa seu público que o evento de 2017 não ocorrerá. Lutamos com todas as nossas forças para continuar o que para muitos já era uma tradição no carnaval da cidade de Curitiba. No entanto, a exemplo de diversos outros eventos vetados pela atual legislação, não obtivemos a autorização necessária para a realização.Lamentamos a postura intransigente da CAGE (Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grande Porte) que não nos concedeu uso de solo, com exigências muito além de nossas capacidades", diz o comunicado da organização.