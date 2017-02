Aneel aprova indenização às elétricas; impacto será de 7,2% nas contas de luz

Redação Bem Paraná com agências

21/02/17 às 15:44 Redação Bem Paraná com agências

Para pagar indenizações que somam R$ 54,4 bilhões as empresa trasmissoras de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma elevação na receita das transmissoras de eletricidade. A dívida é da Uniã com as empresas e existe desde o final de 2012, quando elas aceitaram renovar antecipadamente contratos de concessão em condições propostas pelo governo.

Na época, a então presidente Dilma Rousseff prometeu indenizar as elétricas por investimentos ainda não amortizados em troca de um novo contrato com forte corte de tarifas para impulsionar a indústria e o consumo, mas uma definição sobre o pagamento efetivo das compensações foi sendo adiada por anos, em parte justamente devido ao enorme impacto tarifário.