Taís Araújo leva diversidade ao programa 'Saia Justa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo time do "Sai Justa" (GNT) se reuniu nesta segunda (20) para gravar a abertura da temporada que estreia em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Taís Araújo e a cantora Pitty vão substituir as ex-'saias' Barbara Gancia e Maria Ribeiro. As veteranas Astrid Fontenelle e Monica Martelli continuam na atração.

Desta vez, o "Saia" volta a ser transmitido ao vivo, como era feito em seus primeiros anos, e irá ao ar às 21h. Taís é a primeira negra a integrar o time do programa, que surgiu em 2002. "Estou um pouco apreensiva, dá um medinho. Mas é gostoso! É um programa que eu gosto, que tem temas que me interessam, [...] mas sempre que eu via, sentia falta de uma pergunta, um ponto de vista diferente, sentia vontade de estar ali, sabe?", disse em entrevista ao site do GNT.

A atriz afirmou ainda que gostaria de ver maior diversidade na atração. "Eu gostaria de levar pessoas mais diversas para aquele sofá, pessoas que tenham origens muito diferentes das nossas, que tenham histórias diferentes da nossa e possam trazer novos olhares para os assuntos."