Nova ação da prefeitura agilizará exames, consultas e cirurgias

(foto: Joel Rocha/SMCS)

O prefeito Rafael Greca lançou nesta terça-feira (21) o Saúde Já, um conjunto de ações que vai diminuir o tempo de espera nas filas por exames, consultas e cirurgias de especialidades, em Curitiba. Com um investimento municipal de R$ 12 milhões, o Saúde Já é uma ação continuada, com início em março, mês de aniversário da cidade. Mais de 150 mil pessoas devem ser beneficiadas diretamente.

A primeira ação está marcada para 7 de março, com o Ato de Revitalização do Laboratório Municipal de Curitiba. O evento marcará o encerramento das cotas para exames laboratoriais nas unidades de saúde impostas pela gestão passada. O Saúde Já prevê uma agenda de ação continuada de mutirões de especialidades, com data de início em 9 de março.

“Saúde é prioridade para a nossa gestão. Deixamos isso claro na campanha e não ficamos só no discurso. Com o Saúde Já começamos a devolver a qualidade na saúde que os curitibanos merecem. A cidade voltará a ser referência nesta área. Estamos fazendo um esforço continuado para reduzir as filas de exame e a nossa intenção é que, com essa ação, não sejam formadas novas filas”, disse Greca.

Com o desequilíbrio orçamentário na saúde na gestão de Gustavo Fruet, fornecedores de reagentes e insumos estavam sem receber – alguns, inclusive, com pagamento em aberto desde 2015. Sem receber, houve interrupção do abastecimento, o que levou a gestão passada a criar cotas de exames para as unidades de saúde. Com isso, os usuários passaram a ter de esperar até três meses para fazer um exame laboratorial. Agora, os exames serão marcados e processados com celeridade, de um dia para o outro ou uma semana, no máximo, a depender do tipo de exame.

Entre os exames mais solicitados no Laboratório Municipal e que tinham fila de espera estão: Glicose, Hemograma, Parcial de Urina, Colesterol, LDL, HDL, Triglicerídeos, Creatina, TSH, Cultura de Urina. “Não podemos aceitar que o usuário tenha que esperar até três meses para realizar exames tão simples”, afirma o secretário municipal da Saúde de Curitiba, João Carlos Baracho.

Com a revitalização do Laboratório, a expectativa é solucionar a demanda reprimida herdada da gestão anterior de 330 mil exames, em dois meses. A medida beneficiará 55 mil pessoas, num primeiro momento. Ao todo R$ 1.419.000 será direcionado ao pagamento de dívidas deixada com fornecedores pela gestão anterior, para que voltem a fornecer, e R$ R$ 558.700 aplicados na compra de reagente e insumos para o laboratório.

Mutirões de especialidades

Paralelamente, no dia 9 de março, acontece o primeiro Mutirão do Saúde Já, começando com a especialidade de Dermatologia e Pequenas Cirurgias Dermatológicas. Os mutirões das especialidades continuarão em uma ação de esforço concentrado, até atender a demanda reprimida. Estima-se que 95 mil pessoas sejam atendidas ao todo. O investimento será de R$ 10 milhões.

O primeiro mutirão acontecerá no Hospital Evangélico. Para organizar a agenda de atendimentos, a partir do dia 2 de março os pacientes que estão na fila serão chamados para avaliação. Cerca de 150 pacientes serão avaliados todos os dias em média, a partir desta data. Hoje, 15.810 pessoas aguardam consultas dermatológicas e 4.260 para realizar pequenas cirurgias. O tempo médio de espera é de dez meses para consulta e 19 meses para a cirurgia.

As outras especialidades terão uma sistemática parecida. Na área de Cardiologia, o mutirão inicia no dia 16 de março. Nesta especialidade, a fila para a consulta é de 6.066 pessoas, com tempo média de espera de 4 meses. Só para o exame de ecocardiografia transtorácica, por exemplo, a demora chega a 25 meses.

A proposta é que no mutirão, tanto a consulta, como o exame, sejam feitos no mesmo momento. “Queremos evitar que o usuário saia de uma fila e tenha de entrar em outra para fazer um exame. É inadmissível que o cidadão tenha que, após aguardar meses por uma consulta, esperar mais 25 meses para realizar um exame. Vamos solucionar isso”, diz Baracho.

Um mutirão só para Exames Complementares, como Raio-X, ultrassonografia, ressonância, está previsto para 30 de março. Com uma fila de espera média de 24 meses, são 25.418 pessoas aguardando atendimento.

No dia 6 de abril está programado também o mutirão para a área de Ortopedia. “Essa é a área que temos a maior demanda reprimida”, lembra Baracho. Há 25.405 pessoas na fila aguardando e o tempo médio de espera chega a 22 meses. No caso de cirurgia de cotovelo, a espera chega a 82 meses. O quinto mutirão programado será de cirurgia vascular. Com 11.098 pessoas aguardando atendimento, o tempo de espera costuma ser de 20 meses.

Participaram do lançamento a primeira-dama, Margarita Sansone, o vice-prefeito, Eduardo Pimentel, e o presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), Alexandre Jarschel de Oliveira.

Data de início dos mutirões do Saúde Já:

9 de março - Mutirão de Dermatologia e Pequenas Cirurgias de Pele Local: Hospital Evangélico

Há uma fila de 10 meses (15.810 consultas) na Dermatologia e 19 meses nas Pequenas Cirurgias de Pele (4.260 cirurgias).

16 de março - Mutirão de Cardiologia

Local: Hospital do Idoso Zilda Arns

Há uma fila de 4 meses para consulta (6.066 pessoas) e de 25 meses para exame de ecocardiografia transtorácica (2.262 solitações) para ecocardiografia transtorácica.

30 de março - Mutirão de Exames Complementares

Local: a confirmar

A espera por exames varia entre 7 e 14 meses, dependendo do exame. São 25.418 pessoas aguardando na fila.

6 de abril – Mutirão Ortopédico

Local: a confirmar

A ortopedia é a área com maior demanda reprimida. A espera pela consulta chega a 22 meses. A fila conta com 25.405 pessoas aguardando. A expectativa é zerar até o fim do próximo ano.

27 de abril – Mutirão Vascular

Local: a confirmar

A espera chega a 20 meses. São no total 11.098 pessoas aguardando.