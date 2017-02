Esporte Interativo supera SporTV e passará Mundiais de basquete

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Esporte Interativo chegou a acordo com a Fiba (Federação Internacional de Basquete) e transmitirá pelos próximos cinco anos algumas das principais competições internacionais da modalidade, como Copa América, Mundiais e eliminatórias desses torneios, além dos torneios pré-olímpicos. A emissora do grupo Turner adquiriu direitos de transmissão exclusivos para TV aberta, TV fechada e internet. Esses direitos pertenciam ao SporTV, que foi superado pelo Esporte Interativo no novo processo de concorrência. Atualmente, o SporTV detém os direitos de transmissão da NBA, assim como os canais ESPN. Com os direitos da Fiba, o Esporte Interativo terá como atrações os jogos de seleções internacionais como Estados Unidos, Espanha e Argentina, tanto dos times masculinos como femininos. Os jogos das seleções brasileiras também fazem parte do pacote. No entanto, a CBB (Confederação Brasileira de Basquete) segue suspensa pela Fiba devido a problemas de gestão. A entidade brasileira tem dívidas superiores a R$ 17 milhões. Uma nova avaliação da situação do basquete brasileiro será feita em maio, em congresso da Fiba -só então a suspensão pode ser derrubada. O primeiro torneio a ser transmitido pelo Esporte Interativo será a Copa América de 2017. O campeonato masculino será disputado em agosto, e o feminino, em setembro.