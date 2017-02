Novo filme dos Power Rangers ganha pôster oficial

Redação Bem Paraná com assessoria

21/02/17 às 16:50 - Atualizado às 16:51 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Há pouco mais de um mês para estreia de “Power Rangers” nos cinemas, o longa tem seu cartaz final revelado. No material, o público poderá conferir os cinco Rangers em destaque sobre uma pedreira com suas respectivas armaduras. Ao fundo, o visual dos zords e a icônica frase “É Hora de Morfar”. Com distribuição nacional Paris Filmes, o longa-metragem tem estreia confirmada para 23 de março.

Dirigido por Dean Israelite, de “Projeto Almanaque”, o filme reúne os atores Dacre Montgomery como o Ranger Vermelho, RJ Cyler como o Ranger Azul, Naomi Scott como a Ranger Rosa, Becky G como a Ranger Amarela e Ludi Lin como o Ranger Preto.



O longa traz ainda a vilã Rita Repulsa, interpretada por Elizabeth Banks, e o Zordon (Bryan Cranston).