Atlético joga no Paraguai para faturar mais R$ 5,4 milhões

O Atlético Paranaense faz nesta quarta-feira (dia 22) às 21h45 (de Brasília) uma decisão. Enfrenta o Deportivo Capiatá, no Paraguai, na partida de volta da terceira fase da Copa Libertadores. No jogo de ida, na Arena da Baixada, na semana passada, houve empate em 3 a 3. O gol como visitante é critério de desempate. Com isso, o time paranaense precisa vencer por qualquer placar para avançar. Empates por 0 a 0, 1 a 1 ou 2 a 2 dão a vaga para a equipe paraguaia. Em caso de novo 3 a 3, a decisão será nos pênaltis. Empates por mais de quatro gols (4 a 4, por exemplo) classificam o Furacão.

Quem vencer esse duelo entra na no Grupo 4 da Libertadores, com Flamengo, San Lorenzo (Argentina) e Universidad Católica (Chile).

O Atlético já acumulou R$ 2,4 milhões de cotas na Libertadores. Por participar da segunda fase, já recebeu US$ 400 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Por chegar à terceira fase ganhou mais US$ 400 mil. Os brasileiros não disputaram a primeira fase. Caso chegue à fase de grupos, receberá US$ 600 mil (R$ 1,8 milhão) por jogo como mandante. Ou seja, seriam três jogos na Arena da Baixada, totalizando R$ 5,4 milhões de cotas pela fase de grupos.

A eliminação do Atlético nesta quarta-feira seria uma fato raro na história da competição. Desde que essa fase preliminar foi criada, 18 clubes brasileiros participaram dela, entre 2005 e 2016. E 17 conseguiram a classificação, alcançando a fase de grupos. Ou seja, o índice de eficiência das equipes nacionais é de 94%. O único brasileiro que sofreu uma eliminação precoce foi o Corinthians, derrotado pelo Tolima, da Colômbia, em 2011.

Para o jogo desta quarta-feira, o Atlético não terá o lateral-direito Léo, lesionado. O titular da posição é Jonathan. A novidade na escalação pode ser o meia Carlos Alberto, recuperado da lesão que o tirou da partida de ida com o Capiatá. Quando atuou, o veterano jogou como meia centralizado, sua especialidade.

No jogo na Arena, quem atuou como meia centralizado foi Felipe Gedoz, o melhor do Atlético na partida. No entanto, a especialidade de Gedoz é atuar pelos lados do campo, funções ocupadas por Pablo e Nikão.

Em 2017, o técnico Paulo Autuori só utilizou o esquema tático 4-2-3-1, com Otávio e Lucho González como volantes. O treinador não deu pistas sobre a escalação para esta quarta-feira.

Já o Capiatá não terá o meia Hugo Lusardi, lesionado, e zagueiro Paredes, suspenso. O meia Blas Irala é dúvida.

OS 20 CONVOCADOS

Pelo Atlético para o jogo no Paraguai

Goleiros: Santos e Weverton

Lateral-direito: Jonathan

Zagueiros: Paulo André, Thiago Heleno, Wanderson e Zé Ivaldo

Laterais-esquerdos: Nicolas e Sidcley

Volantes: Lucho González, Rossetto e Otávio

Meias: Carlos Alberto, Felipe Gedoz, João Pedro e Nikão

Atacantes: Crysan, Grafite, Luis Henrique e Pablo

CAPIATÁ x ATLÉTICO-PR

Capiatá: Bernardo Medina; Carlos Bonet, Néstor González, Cristian Martínez e Ramón Ortigoza; Eduardo Ledesma, Alexis González, David Mendieta, Gustavo Noguera e Julio Irrazábal; Roberto Gamarra. Técnico: Diego Gavilán

Atlético: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Lucho González, Nikão (Pablo), Carlos Alberto e Felipe Gedoz (Pablo); Grafite. Técnico: Autuori

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Local: Estádio Erico Galeano, em Capiatá, quarta-feira, às 21h45