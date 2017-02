Órgão eleitoral diz ser irreversível tendência de 2º turno no Equador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Conselho Nacional Eleitoral do Equador, Juan Pablo Pozo, disse nesta terça-feira (21) que é irreversível a tendência de segundo turno entre o governista Lenín Moreno e o opositor Guillermo Lasso. Com 95,3% dos sufrágios apurados, Moreno tinha 39,21%, contra 28,34% de Lasso. Para ser eleito no primeiro turno, o aliado do presidente Rafael Correa precisava ultrapassar os 40% e ter dez pontos de vantagem para o rival. Segundo Pozo, porém, os 4,7% de votos a apurar não deverão mudar a tendência geral de que os dois se enfrentarão em 2 de abril. O anúncio oficial deverá ser feito apenas quando a apuração chegar aos 100%. O representante do órgão eleitoral declarou ainda que "aqui não foi retirado nem colocado nenhum voto de nenhum candidato", em referência às acusações de fraude feitas pela oposição diante da demora em sair os resultados.