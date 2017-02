Organizadores do Zombie Walk farão reunião com Fundação Cultural para discutir realização do evento

Após terem informado que o tradicional Zombie Walk, que acontece todo ano em Curitiba durante o carnaval, teria sido cancelado, a organização do evento informou que na quarta-feira (22) às 08h30 será feita uma reunião com a Fundação Cultural de Curitiba para discutir a realização do carnaval alternativo.

Por meio de sua assessoria, a Fundação Cultural de Curitiba disse que "sempre apoiou, apoia esse evento e votou favorável na CAGE (pela sua realização).

Zombie Walk de Curitiba reuniu uma multidão de 15 mil pessoas em 2016 (veja as fotos)

A Zombie Walk é um evento internacional organizado por fãs de filmes de terror em diversas cidades do mundo – entre elas São Paulo, Lisboa, São Francisco, Sydney, Montreal, Belo Horizonte, além de Curitiba.