Com desfalques, Botafogo vai ao Paraguai para avançar à fase de grupos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma decisão para o Botafogo neste início de temporada. Desta vez, o clube viaja a Assunção para encarar o Olimpia nesta quarta-feira (22), às 21h45, no Defensores del Chaco, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Como o alvinegro bateu os paraguaios por 1 a 0 no Engenhão no primeiro duelo, precisa apenas de um empate para avançar à tão sonhada fase de grupos. Muitas dúvidas ainda rondam a cabeça do técnico Jair Ventura. O lateral-direito Jonas, por exemplo, está suspenso, e o comandante deve improvisar na vaga o zagueiro Marcelo, que atuou na posição nas categorias de base. Outra decisão a ser tomada é quanto ao esquema tático: dois atacantes, três volantes ou três zagueiros. A principal baixa para Jair Ventura é o meia argentino Montillo, que sofreu sua segunda lesão na temporada, desta vez na panturrilha direita, e não conseguiu se recuperar a tempo do duelo contra os paraguaios. Já a aposta dos torcedores botafoguenses é novamente o atacante Rodrigo Pimpão, que marcou um golaço de bicicleta no primeiro jogo e desde então vive em lua de mel com a torcida. OLIMPIA O treinador uruguaio Pablo Repetto está pressionado neste início de temporada, com resultados apenas regulares. A torcida cobra mais do único time paraguaio que já conquistou a Libertadores. Apesar disso, Repetto está confiante na classificação. “Queremos dar alegria ao torcedor nesta quarta. Se fizermos as coisas certas conquistaremos os resultados almejados”, afirmou em sua conta no Twitter. OLIMPIA Azcona; Ferreira, Pellerano, Cañete e Giménez; Fernández, Riveros, Ortiz e Benítez; Mouche e Montenegro. T.: Pablo Repetto BOTAFOGO Gatito Fernández (Helton Leite); Marcelo, Carli, Emerson Silva e Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Lindoso (Roger), João Paulo e Camilo; Pimpão. T.: Jair Ventura Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção Horário: 21h45 Juiz: Julio Bascuñán (CHI)