Ministério Público vai investigar cancelamento do Atletiba

Torcida em frente à Arena da Baixada, momentos antes do clássico de domingo (foto: Geraldo Bubniak)

A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba instaurou nesta terça-feira (dia 21) procedimento para apurar o cancelamento da partida que ocorreria entre Atlético Paranaense e Coritiba no domingo (19), na Arena da Baixada. O jogo, pela 5ª Rodada do Campeonato Paranaense, foi suspenso quando cerca de 20 mil torcedores já estavam dentro do estádio.

Pela legislação, torcedores são equiparados a consumidores, o que traz a obrigação da atuação do Ministério Público. Os clubes e a Federação Paranaense de Futebol deverão prestar contas, detalhadamente, do que ocorreu e se responsabilizar pelos danos causados aos torcedores que compareceram ao Estádio.